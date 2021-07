Erlebnisweg Traunleiten

Betreiber Wels Strom hat einen Natur-Erlebnisweg mit neun informativen wie unterhaltsamen Stationen gestaltet.

An den Stationen gibt’s Wissenswertes über die lange Geschichte des Kraftwerks, die Technik sowie über Fauna und Flora im Europaschutzgebiet. Via QR-Code lassen sich auf dem Smartphone spannende Kurzvideos sowie Rätsel und Spiele abrufen. Mehrere Rastplätze in idyllischer Umgebung laden zum Verweilen ein.

"Das Naherholungsgebiet ist durch viele Begleitmaßnahmen aufgewertet worden", unterstreicht Ökologin Sarah Höfler vom Welser Büro blattfisch. Ihre Firma hat den Erlebnisweg gestaltet.