Erlebnistag in der Welser Hauptfeuerwache

Ein Tag bei der Feuerwehr steht am Samstag in der Welser Hauptfeuerwache auf dem Programm.

Kinder und Jugendliche sind mit ihren Eltern beim Feuerwehr-Erlebnistag am Samstag, 16. Dezember, zwischen 9 und 15 Uhr in der Hauptfeuerwache in der Hamerlingstraße willkommen. "Wir wollen auch dieses Jahr wieder Kinderaugen zum Leuchten bringen und Jugendliche für das Feuerwehr-Handwerk begeistern", sagt der Welser Feuerwehrkommandant Roland Weber.

Schneiden, falten und kleben steht in der Bastelecke auf dem Programm. Mithilfe der Eltern können sich die Kleinsten ein eigenes Feuerwehrauto basteln und als Erinnerung zuhause im Kinderzimmer aufstellen. Mutige Kids sind eingeladen, das verwinkelte Labyrinth der Atemschutz-Übungsanlage mit einem echten Feuerwehrhelm zu erkunden. "Einmal Probe sitzen bitte" heißt es für Groß und Klein dann noch in der Fahrzeughalle. Dort stehen Löschfahrzeuge für einen tollen Schnappschuss bereit. Der Eintritt ist frei.

Kommandant Roland Weber, der heuer im Frühjahr zum Nachfolger des langjährigen Kommandanten Franz Humer gewählt wurde, will einen Schwerpunkt bei der Rekrutierung neuer Feuerwehrmitglieder setzen.

Im Vorjahr rückte die Feuerwehr im Schnitt sechs Mal pro Tag zu Einsätzen aus, insgesamt 2206 Mal. 180 Menschen wurde in Notlagen, bei Brandeinsätzen und Unfällen geholfen. Heuer feierte die Welser Einsatzorganisation ihr 160-Jahr-Jubiläum mit einem Festakt sowie einem Tag der offenen Tür am 26. Oktober.

