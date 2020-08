Die rosa Pelikane sind vor wenigen Tagen aus der Quarantäne in ihr neues Gehege am Teich gezogen. Die Tiere aus dem Nürnberger Zoo sind der neueste Zugang im Welser Tiergarten, der heuer sein 90-jähriges Bestehen feiert. Zu den "Neuen" zählen auch die Brüllaffen, die sich einen Platz hoch oben in der Baumkrone suchen, und die neuseeländischen Kunekune-Schweine, die bereits zu den Lieblingen der Kinder zählen.