Erfolgsrezept für junge Menschen, auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen

Gutes Essen hält Leib und Seele zusammen. Diese alte Weisheit hat sich die Betriebsküche der Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen/Eferding zu Herzen genommen und bietet dem Personal nicht nur schmackhaftes Großküchen-Essen (was kein Widerspruch sein muss), sondern seit 15 Jahren auch Gerichte mit sozialem Mehrwert: Denn die Köchinnen und Köche sind junge Erwachsene von Joker, einer Einrichtung des Oberösterreichischen Zivil-Invalidenverbands (OÖZIV).

Hier arbeiten, leben und lernen Jugendliche und junge Erwachsene mit erhöhtem Förderbedarf. Sie werden in verschiedenen Arbeitsbereichen auf die Anforderungen des allgemeinen Arbeitsmarktes vorbereitet und gehen im Idealfall dort nach spätestens drei Jahren einem geregelten Dienstverhältnis nach. Parallel dazu erlernen die Jugendlichen lebenspraktische Fertigkeiten und bereiten sich so auf ein selbstverantwortliches Leben vor. Nadine Engetsberger ist seit einem Dreivierteljahr im Küchenteam: "Ich kann hier zeigen, was ich gut kann. Besonders gut gelingen meine Palatschinken, die weiterverarbeitet auch als Frittaten-Suppe ein Genuss sind", sagt sie.

Bezirkshauptmann Christoph Schweitzer spricht von einer Win-win-Situation für beide: "Die Jugendlichen erfahren sich dank ihrer sinnvollen Tätigkeit als wertvoller Teil der Gesellschaft. Unser Personal bekommt ausgezeichnetes, frisch gekochtes Essen in Topqualität, direkt bei uns im Haus."