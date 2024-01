Erfolgslauf für den guten Zweck seit 20 Jahren

Heuer waren fast 60 Läuferinnen und Läufer aus dem ganzen Bezirk Wels-Land dabei. Aus Thalheim kam zum Jubiläum die Rekordspendensumme von 11.000 Euro.

Begonnen hat alles im Jahr 2002 in Kremsmünster. Seit 2004 ist die Gemeinde Thalheim dabei und in dieser Zeit konnten die teilnehmenden Gemeinden die beachtliche Summe von mehr als 860.000 Euro für in Not geratene Familien, Menschen mit schweren Erkrankungen oder Behinderungen spenden. Zwölf Gemeinden waren zumindest einmal dabei oder laufen so wie die Thalheimer schon seit vielen Jahren für den guten Zweck. Bei der Jubiläumsfeier waren neben aktiven und ehemaligen Läuferinnen und Läufern Sponsoren und Organisatoren mit dabei.

