Erfolgreiches Jubiläum für den Marchtrenker Stadtgrandprix

Lauffest am Marchtrenker Stadtplatz

Zum zehnten Mal wurde am Donnerstag ein großes Lauffest in Marchtrenk gefeiert: 600 Teilnehmer machten beim 10. Stadtgrandprix mit und stellten sich den Läufen über eine, drei oder zehn Meilen. Damit wurde erneut ein Teilnehmerrekord aufgestellt.

Zahlreiche Besucher feuerten an der "Marchtrenker Meile", der Laufstrecke beim Stadtplatz, die Sportler an. 450 Teilnehmer gingen um 10 Uhr bei den verschiedenen Läufen an den Start – neben vielen Privatpersonen waren auch zahlreiche Firmenstaffeln mit von der Partie.

Im Zehn-Meilen-Lauf war Florian Böhm mit einer Zeit von 58:01 Minuten der schnellste Läufer, bei den Damen gelangte Kathrin Bachleitner nach 1:13:08 Stunden als Erste ins Ziel. Über vier Meilen war Alexander Bauer mit einer Zeit von 16:27 Minuten der schnellste Herr, Sigrid Herndler mit 19:14 Minuten die schnellste Dame.

Alexander Bründl stellte beim Lauf über eine Meile einen neuen Streckenrekord auf: Er brachte die umgerechnet 1609,3 Meter in 4:33 Minuten hinter sich. Pauline Steiner führte die Damenwertung mit einer Zeit von 6:18 Minuten an.

Nach dem Hauptlauf ging um 12 Uhr der "Young and Fun"-Lauf mit 150 Kindern über die Bühne. Danach fand wie schon in den vergangenen Jahren der Strudeltag statt, bei dem die Teilnehmer die verbrannten Kalorien wieder ersetzen konnten – die passende musikalische Begleitung lieferte die Band "WoxX".

