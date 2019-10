Erfolgreiches Gedenkjahr

Am Wochenende ging eine der erfolgreichsten Ausstellungen in der Geschichte der Welser Stadtmuseen zu Ende. Die Maximilian-Schau in der Welser Burg wurde seit ihrer Eröffnung Ende März von 9400 Interessenten besichtigt. Das Gedenkjahr zu Ehren von Kaiser Maximilian I. (1459–1519), dem "Letzten Ritter", der vor 500 Jahren in der Welser Burg verstarb, geht am Donnerstag mit einer Ausstellung in der Galerie Forum (Stadtplatz 1) ins Finale.

Um die Exponate abbauen zu können, ist die Burg ab sofort geschlossen. Davon ausgenommen ist der Trauungssaal. Ebenfalls am Sonntag ging im Stadtmuseum Minoriten die Kunstausstellung "Maximilian I. – Eine künstlerische Spurensuche zwischen Geschichte und Gedächtnis" zu Ende. Im Gegensatz zur Burg ist das Archäologiemuseum in den Minoriten lediglich zu Allerheiligen geschlossen.

Die Ausstellung im Burgmuseum war das Kernelement des Gedenkjahres. Die teils sehr wertvollen Exponate gehen nach Beendigung der Sonderschau zurück an die Leihgeber. Das Sterbezimmer Maximilians im ersten Stock der Welser Burg bleibt nach der Sonderschau ein Gedenkort zu Ehren des großen Habsburgers.