Erfolgreiche erste Zwischenbilanz für Tourismusverband an der Donau

2019 wurde der Tourismusverband Donau Oberösterreich aus der Taufe gehoben. Das Ziel: Ressourcen in der Region bündeln, um schlagkräftige und effiziente Strukturen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft zu schaffen. Vier Jahre nach der Gründung zieht das Team rund um Geschäftsführerin Petra Riffert, Regionalmanagerin Bettina Berndorfer und Karin Wundsam, Obfrau der Werbegemeinschaft Donau Oberösterreich eine – durchaus positive – Zwischenbilanz. "Die Etablierung eines neuen, großen Verbandes bietet uns die Möglichkeit, die Herausforderungen in der Digitalisierung und in der Produktentwicklung gemeinsam mit den Betrieben besser zu bewältigen und die Sichtbarkeit in den Märkten zu erhöhen", sagt Wundsam.

Insgesamt steht dem Verband für seine verschiedenen Projekte ein jährliches Budget in der Höhe von knapp 2,2 Millionen Euro zur Verfügung. Zum einen hat die Donau Oberösterreich damit die Positionierung als Wander- und Radregion vorangetrieben. So wurden unter anderem 15 neue "E-Bike-Genussradtouren" im vergangenen Jahr eröffnet.

Zum anderen sei man aber auch in der Digitalisierung einen großen Schritt weitergekommen, sagt Geschäftsführerin Riffert: "Der Großteil der Betriebe hat das digitale Meldewesen eingeführt und viele davon sind mittlerweile online buchbar. Auch die digitale Gästekarte, die im vergangenen Jahr eingeführt wurde, ist sehr beliebt."

Vorkrisenniveau erreicht

Auch im Angebot von Freizeitaktivitäten schlägt sich der Fokus auf Digitalisierung nieder: Seit 1. April können Besucher in Aschach an der Donau per Handy-App Krimirätsel lösen und den Ort erkunden. Das Projekt ist eine Zusammenarbeit des Tourismusvereins Aschach, des Regionalentwicklungsverbands Eferding und des Tourismusverbands Donau.

Der bisherige Erfolg schlägt sich auch in den Nächtigungszahlen nieder: Mehr als 570.000 Nächtigungen und mehr als 240.000 Ankünfte im Jahr 2022 reichen an die Zahlen vor der Corona-Pandemie heran. Wundsam spricht von "einem guten Tourismusjahr".

Ein weiterer Teil der Arbeit des Verbandes ist aber auch die Betreuung der 39 Mitgliedsgemeinden. Verantwortlich sind dafür zwei Regionalmanagerinnen, die regelmäßig im direkten Austausch mit touristischen Ortsausschüssen und -vereinen sind. "Wir sehen uns als Unterstützung und stehen auch bei der Ideenfindung von Projekten auf Ortsebene beratend zur Seite", sagt Regionalmanagerin Berndorfer, die für Schärding und das Obere Donautal zuständig ist.

Wichtig sei die Aufwertung des gesamtheitlich touristischen Angebots der Donauregion. Dafür sollen in den kommenden Jahren auch weitere Projekte und Strategien ihren Weg von der Planung in die Umsetzung finden.

Auf Basis der neuen Landestourismusstrategie soll für den Zeitraum zwischen 2024 und 2028 eine neue Tourismusstrategie unter dem Titel "Tourismus im Einklang mit der Natur" erarbeitet werden. Dazu zählt auch die nachhaltige Weiterentwicklung zur Raddestination. "Urlaub vom Auto", nennt es die Donau Oberösterreich.

Zudem will sich der Verband das Prädikat "UNESCO-Weltkulturerbe Donaulimes", das 2021 vergeben wurde, zunutze machen. Geplant ist eine "Welterbe-Runde" für Radfahrer und Wanderer zwischen Passau und Schlögen (Gemeinde Haibach ob der Donau), die mit interaktiven Standorten aufgewertet werden soll.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer