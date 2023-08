Erfolgreich am Ruder

Nach einem intensiven einwöchigen Trainingslager in Kärnten startete das Leistungsteam des Welser Ruderclubs am Sonntag bei der internationalen Sprintregatta in Völkermarkt. Die jungen Ruderer legten sich dabei ordentlich ins Zeug und gewannen dank ihrer ausgezeichneten Leistungen die internationale Schüler-Gesamtwertung. Dazu beigetragen haben Emil Reitzinger, Paul Niemetz, Lukas Schönhuber und Sebastian Gruber sowie Leo Tumeltshammer mit seinem Partner Ruben Nagy jeweils im Doppelzweier, die sich alle mit Vorsprung den Sieg in ihren Läufen sicherten.

Zweimal Gold holte außerdem Alena Lux im Einer und zusammen im Doppelzweier mit ihrer Partnerin von Wiking Linz. Lukas Schönhuber freute sich ebenfalls über eine zweite Goldmedaille, die er souverän mit mehr als zehn Sekunden Vorsprung zum Zweitplatzierten im Einer erruderte. Außerdem sicherten sich die Boote des RC Wels fantastische acht zweite und vier dritte Plätze.

