Erfolg für jungen Waizenkirchner

Der 18-Jährige, der bei der Firma Dobetsberger Anlagenbau und Metallverarbeitung in Michaelnbach beschäftigt ist, gewann den Landeslehrlingswettbewerb in der Berufsschule Schärding. Neben einer theoretischen Prüfung mussten die Nachwuchs-Metalltechniker auch im praktischen Teil ihr Können unter Beweis stellen. Bewertet wurden die handwerklichen Fähigkeiten sowie die exakte und sorgfältige Arbeitsweise. Watzenböck wird Anfang Oktober unser Bundesland beim Bundeslehrlingswettbewerb in der Steiermark vertreten.

