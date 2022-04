Erfolg für Fußballcamp

Erstmals in der Vereinsgeschichte veranstaltete der UFC Eferding ein dreitägiges Fußballcamp für Buben und Mädchen zwischen sechs und 16 Jahren. Die hohen Anmeldezahlen gaben dem Fußballverein recht. 68 Kinder aus Eferding und Umgebung wurden in den Osterferien an drei Tagen sportlich gefordert und gefördert.

Koordinationsübungen, Zielschusstrainings, Ausdauer- und Geschicklichkeitsspiele, Laufeinheiten und Fußballspiele standen von 9 bis 16 Uhr auf dem Programm. "Die Freude der Kinder zu sehen, ist die größte Anerkennung für uns", sagte Initiator Johann Götzenberger, der sich bei den vielen freiwilligen Helfern bedankt.