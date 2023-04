Entwicklung verschlafen?

Eine Anfrage zum Thema Hortplätze kündigen die Welser Grünen für die nächste Gemeinderatssitzung am kommenden Montag an. "Wir haben derzeit sehr viele Kontakte zu Eltern und Pädagoginnen, die mit der momentanen Situation absolut nicht einverstanden sind", sagt Grünen-Sprecherin Miriam Faber. Besonders dramatisch sei die Situation in der Pernau, wo sich der Hort als Provisorium in der Volksschule befindet. Eine Lösung für den Stadtteil sei nicht in Sicht. Ganztagsschulen könnten Horte nicht vollständig ersetzen, sagt Faber, "hier fehlt das Angebot morgens, abends, aber auch in den Ferien." Versäumnisse sieht die grüne Gemeinderätin auch seitensder Stadtplanung: "Demografie ist keine Raketenwissenschaft. Da hat man in den letzten Jahren viele Entwicklungen verschlafen."

