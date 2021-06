Fachhochschulrektor Michael Rabl wurde kürzlich für vier weitere Jahre vom Fakultätsrat in seinem Amt bestätigt. Der 52-Jährige bewährte sich in der Coronakrise als umsichtiger Manager. Bei der Schaffung einer Technischen Universität in Oberösterreich wünscht sich Rabl ein dezentrales Modell mit Welser Beteiligung.