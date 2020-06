Entscheidung im Gemeindevorstand: Lambacher Freibad sperrt nun doch auf

Wie berichtet, hatten sich Bürgermeister Klaus Hubmayer (SPÖ) und der Gemeinderat wegen der Corona-Auflagen mehrheitlich gegen die Öffnung entschieden. Die ersten richtigen Badetage am Freitag und Samstag und Besuche sowie Anrufe verärgerter Bürger im Bürgermeisterbüro haben bei Hubmayer aber zu einem "Gesinnungswandel", wie er es nennt, geführt. Die Abstimmung im Gemeindevorstand am Montag ging mit der Stimme des Bürgermeisters mit 4:3 für die Öffnung des Freibads aus. Das Flavia-Bad wurde bereits vor Wochen für den Saisonstart vorbereitet.

Auf 500 Besucher begrenzt

"Ich habe mir in Schwanenstadt angesehen, wie es dort funktioniert. Dort werden bei zu viel Andrang die Rutsche und der Springturm einfach gesperrt, weil der Bademeister nicht überall sein kann. So werden es auch wir handhaben", sagt Hubmayer. Am nächsten schönen Badetag werde aufgesperrt. Die Besucherzahl wird auf 500 begrenzt. Hubmayer bittet daher um Verständnis, wenn Gästen der Eintritt aufgrund der erreichten Höchstbesucherzahl verwehrt wird. Saisonkarten wird es heuer keine geben. Hygiene- und Abstandsbestimmungen wie 10 m² Liegefläche pro Person sind einzuhalten.

Die Lambacher ÖVP hat sich für die Öffnung des Freibades starkgemacht. "Gerade heuer, wo viele Familien ihren Urlaub zu Hause verbringen werden, ist das Bad als Freizeiteinrichtung wichtiger denn je für unsere Region. Jetzt fehlt nur noch das passende Wetter, um das Badevergnügen mit ,Abstand’ genießen zu können", sagt Gemeindevorständin Renate Fuchs.

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at