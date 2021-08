Entdeckertour für Erwachsene und Kinder in Wels

Den Anfang macht am Freitag, um 17 Uhr, ein Rundgang für neugierige Entdecker im Volksschulalter, bei der die Kinder mit spielerischen Aufgaben die Stadt neu kennenlernen können.

Der altbekannte und beliebte Nachtwächter führt am Freitag, um 20 Uhr, durch die dämmrige Innenstadt und zieht die Zuhörer mit spannenden Geschichten von einst und jetzt in seinen Bann. Am Samstag findet um 9 Uhr ein Rundgang zum Thema "Marktgeschichte und Altstadthäuser" statt. Die Teilnehmer erfahren mehr über die Entstehung, Bauweise und Veränderungen der Altstadthäuser im Laufe der Zeit sowie Anekdoten über ehemalige Bewohner und Ereignisse. Das zweite große Thema ist die Stadtgeschichte von Wels als Marktstadt. Tickets gibt es in der Wels Info am Stadtplatz 44, Tel. 07242 / 67 7 22-22.