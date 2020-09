Ensinger TecaRIM: Übersiedelung von Linz nach Wels

Der erste Firmenneubau im Gewerbegebiet "Wels Nord/Unterleithen, der von der Wels Betriebsansiedlungs-GmbH (WBA) entwickelt wird, ist fertig. In nur sieben Monaten Bauzeit entstand die neue Firmenzentrale von Ensinger TecaRIM. Der Betrieb, der sich mit der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Halbzeugen, Composites sowie Fertigteilen aus dem Kunststoff NYRIM beschäftigt, ist Teil der weltweit tätigen Ensinger-Gruppe mit 35 Produktions- und Vertriebsniederlassungen sowie 2600 Mitarbeitern. Die Ensinger TecaRIM übersiedelt von Linz nach Wels, im Jänner 2021 wird der Standort in Vollbetrieb gehen. Die Zahl der Beschäftigten soll von zehn auf 15 wachsen.

"Durch die wirklich professionelle Unterstützung im Ansiedlungsprozess und die Verfahrensbegleitung durch den Wirtschaftsservice Wels, die WBA und die Stadt ist es gelungen, in kürzester Zeit den neuen Standort zu realisieren", freut sich Geschäftsführer Ortwin Knaipp. An der alten Adresse des Unternehmens in der Landeshauptstadt Linz werden übrigens Wohnbauten errichtet.

Das knapp 3800 m² große Grundstück hat der Errichter Haimag Immobilien im Herbst 2019 von der WBA angekauft, bereits im Dezember erfolgte der Spatenstich für den Ensinger-Neubau.