Engpass bei Urnengräbern in Wels: Akutfälle gehen vor

Die Nachfrage nach Urnenbestattungen steigt ständig, sodass es derzeit einen Engpass an Beisetzungsmöglichkeiten am Welser Stadtfriedhof gibt. Diesen beklagt OÖN-Leser Wolfgang Iglsböck aus Wels, der seit rund einem Jahr versucht, ein Urnengrab zu bekommen, ebenso wie sein Schwager. Beide wollen ihre Familiengräber in Grieskirchen beziehungsweise Ried auflassen, da sie schon seit vielen Jahren ihren Lebensmittelpunkt in Wels haben.