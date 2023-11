Engerl und Teufel in Eferding

Die Kaufleute in der Schmiedstraße in Eferding veranstalten am Wochenende den Winterzauber in der beliebten Einkaufsstraße. Geöffnet ist am Samstag ab 9 Uhr und Sonntag ab 10 Uhr für das Weihnachtsshopping. Bei der Engerlstation kann man sich an beiden Tagen von 15 bis 16 Uhr fotografieren lassen. Um 17 Uhr kommen dann die Schaunburgteufeln in die Stadt und erklären das alte Brauchtum. Auch das Kulinarische kommt mit Lebkuchen, Kekserln, Schokospießen, Bratwürsteln, Bosna und Punsch nicht zu kurz.

