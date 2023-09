Engagiert für Menschen mit Behinderung

Am Sonntag wird am Hof Schlüßlberg gefeiert: Seit 60 Jahren werden in dem adaptierten und barrierefreien Bauernhof Menschen mit kognitiver oder mehrfacher Behinderung betreut und begleitet, um ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen zu können. Sie können dort wohnen, sie werden in den hauseigenen Werkstätten oder Partnerfirmen je nach ihren Fähigkeiten eingesetzt.

Beginn ist um 10 Uhr mit einem Festakt, zu dem auch Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer und Bürgermeister Klaus Höllerl erwartet werden. Musikalisch unterhalten "Herzbluat". Ein abwechslungsreiches Kinderprogramm mit Bastelwerkstatt, Kamelreiten, Eselstreicheln und Gokart-Fahren wartet auf die jüngsten Besucher. Die Gruppe "InCluenz" tanzt eine schwungvolle Showeinlage, außerdem sind bei einer Ausstellung beeindruckende Bilder des Bewohners Gerhard Gaad zu sehen. Selbstverständlich gibt es für die Gäste auch ein kulinarisches Verwöhnprogramm: Zur Wahl stehen Kistensau, Grillhendl, Bratwürstel, Kartoffellocken, Bauernkrapfen und vieles mehr.

Träger der Einrichtung ist Fokus Mensch – Forum für Menschen mit Behinderung, das sich als Interessenvertretung für die Anliegen von Menschen mit Beeinträchtigung und deren Angehörige starkmacht.

