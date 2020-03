Engagement für das Kulturleben im Landl

Der Direktor der Musikschule Grieskirchen, Kurt Tischlinger, wurde mit der Kulturmedaille des Landes in Gold ausgezeichnet. Gewürdigt wird damit sein herausragendes kulturelles Engagement für die Region Grieskirchen. So leitet er nicht nur die Musikschule, sondern ist seit 20 Jahren auch Obmann des Kulturforums Landl, das jährlich die Landlwochen organisiert. Diese Kulturreihe, die regionalen Künstlern ein Podium bietet und bei dem regionale Kulturinstitutionen zwei Wochen lang an einem Strang ziehen, kann heuer leider wegen der Corona-Krise ebenfalls nicht stattfinden. Tischlinger war auch der Initiator des Netzes, das zur Landesausstellung 2010 erstmals den Grieskirchner Kirchenplatz überspannte.

