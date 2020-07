Energiestadt Wels: "Ziele verfehlt, Jahre verschlafen"

So gut wie keines der bis 2020 gesetzten Ziele sei erreicht worden. Einzelne Fortschritte wie bei der E-Mobilität und der Verwendung erneuerbarer Energien seien seltene Lichtblicke in dem Dokument. So sollte etwa mit einem Förderungsprogramm der Anteil erneuerbarer Energien deutlich erhöht werden. Die tatsächlich genehmigten Förderungen lagen aber nur bei rund zwei Prozent der geplanten Summe. Im Bereich Mobilität wurden die geplanten Maßnahmen "nur in einem kleinen Umfang" umgesetzt. Beim ökologischen Fußabdruck konnte das Ziel einer Reduktion um 20 Prozent bei Weitem nicht erreicht werden.

