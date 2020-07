Energiestadt Wels: Rohbericht mit falschen Zahlen

Bürgermeister Andreas Rabl zeigt sich irritiert und betont, dass vom Magistrat ein erster Entwurf erarbeitet worden sei, in dem zahlreiche Ergebnisse noch nicht eingeflossen seien. Auch die Berechnungen seien noch unvollständig. "Nicht dabei ist etwa die Entwicklung des Fußgänger- und Radverkehrs." Das Thema sei zu ernst, um mit unrichtigen Zahlen die Öffentlichkeit zu verunsichern. Wels sei bei Umweltschutz und Mobilität Vorreiter, sagte Rabl. Umweltreferentin Silvia Huber (SP) betont: "Im Rohbericht ist noch einiges zu hinterfragen und zu ergänzen. Leider wurden in der Aussendung der grünen Fraktion Passagen verkürzt dargestellt. So ist die Kritik, dass bewusstseinsbildende Maßnahmen fehlen, ungerechtfertigt."

Der Endbericht soll Ende August / Anfang September der Öffentlichkeit präsentiert werden.