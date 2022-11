Während in Linz die 19-Grad-Regelung in den Räumlichkeiten des Magistrat nach Protesten der Mitarbeiter schon nach kurzer Zeit wieder gekippt wurde, sieht Personalvertreter Markus Theis in Wels derzeit für seinen Magistrat keinen Handlungsbedarf, was die Diskussion um die Temperaturen betrifft. "Das ist bei uns aktuell kein Thema." Es gebe auch kein negatives Feedback der Mitarbeiter, widerspricht er manchen anderslautenden Gerüchten, die auch in Wels kursieren.