Ende einer Grieskirchner Gastro-Ära: „Prosciutto“ sperrt zu

Weit über die Stadtgrenzen von Grieskirchen hinaus ist das „Prosciutto“ seit 25 Jahren bekannt und beliebt. Diese Ära ist nun zu Ende, bestätigen die Inhaber Roman und Hedwig Rauch im Gespräch mit der Welser Zeitung: Nur noch bis Ende Jänner ist das italienische Restaurant geöffnet, dann ist Schluss. „Es hat einige Gründe gegeben, die uns zu diesem Entschluss bewegt haben“, sagt Roman Rauch.

Gut besucht ist das Lokal weiterhin: „Am Geschäft liegt es sicher nicht, die Leute kommen immer noch gerne“, sagt der Gastronom. Viel eher hätten die Umstände nicht mehr gepasst: die schwierige Personalsuche, die Teuerung und Uneinigkeiten mit den Hauseigentümern, der Familie Greifeneder. „Die Pacht wäre stark angestiegen, unser Gegenangebot wurde nicht angenommen. Das war dann ein starker Grund für uns, einen Schlussstrich zu ziehen“, sagt Rauch.

Wehmut und Erleichterung

Horst Greifeneder, der die Eigentümerfamilie vertritt, sagt dazu, dass er seinen Pächtern in der Coronazeit durchaus entgegengekommen sei, etwa mit zwei Aussetzungen der Indexanpassung, die der Pachtvertrag eigentlich vorgesehen hätte. „Vergangenen Jänner wollten wir dann die Pacht anpassen, um die Situation für uns betriebswirtschaftlich wieder zu verbessern. Das hat die Familie Rauch leider abgelehnt“, sagt er.

Ungeachtet der Herausforderungen zum Schluss blicken die Rauchs auf eine erfolgreiche Karriere in der Gastronomie zurück: Von 1993 bis 2011 führten sie das Haubenlokal „Castelvecchio“, das zuerst im hinteren Teil des Lokals in der Bahnhofstraße und später im Wasserschloss Parz beheimatet war. 1999 kam dann das Prosciutto hinzu, das sich dank seiner ausgezeichneten Küche bei moderaten Preisen rasch einen guten Ruf erwarb. „Es ist natürlich schon ein bisschen traurig, in 30 Jahren erlebt man allerhand und steckt viel Herzblut in seine Arbeit“, sagt Roman Rauch. Während er in der Küche den Ton angibt, führt seine Frau Hedwig den Service: „Wir sind ein eingespieltes Team, deswegen hat es immer so gut funktioniert.“

Zukunft in der Gastro?

Sie sei froh, jetzt einen entschiedenen Schlussstrich gezogen zu haben, sagt Hedwig Rauch: „Ich bin mit Leib und Seele Wirtin. Aber wenn man wie im letzten Jahr nie weiß, ob man genug Personal hat, zum Beispiel für Weihnachtsfeiern, ist das nicht schön.“ Eine Herausforderung sei auch die Dauerbaustelle in der Bahnhofstraße gewesen. Wehmütig sei sie angesichts der Schließung nicht: „Wir waren zwar 30 Jahre im Geschäft, aber sind noch jung genug für eine Veränderung.“

Wie es beruflich für sie weitergeht, wissen die Schlüßlberger noch nicht. „Wahrscheinlich wird es aber wieder in Richtung Gastronomie gehen, vielleicht auch Lebensmittelproduktion. Während der Pandemie haben wir angefangen, unsere Soßen in Gläser abzufüllen. Meine Frau macht selbst Säfte, das kommt sehr gut an. Wir werden sehen“, sagt Roman Rauch.

Nachfolger gesucht

Was mit dem frei werdenden Lokal passiert, ist derzeit noch offen. Der Pachtvertrag läuft Ende März aus, Besitzer Horst Greifeneder sucht einen Nachfolger, der im besten Falle ebenfalls italienisch kocht. Interessenten, „die das mediterrane Erbe fortführen möchten“, können sich jederzeit bei ihm melden.

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer