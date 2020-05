Ab morgen sind die Wirtshäuser wieder geöffnet. Der Wermutstropfen für viele Wirte ist aber die Einhaltung der Abstandsregeln: „Wir freuen uns schon, dass wir endlich direkt am Gast arbeiten können. Es wird trotzdem schwer werden. In meinem Lokal kann ich zwei Drittel der Sitzplätze nicht besetzen“, sagt die Welser Wirtesprecherin Astrid Pöcherstorfer, die in der Hafergasse die Pizzeria Olivi betreibt.