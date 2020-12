Aufregung herrscht in Eferding, nachdem die Freiheitlichen in dieser Woche über soziale Medien und in einer Aussendung über einen neuen "Flüchtlingszustrom" berichten, den sie aufgedeckt hätten. Tatsächlich ging es allerdings um acht syrische Asylwerber, die vom Erstaufnahmezentrum Traiskirchen in die Asylunterkunft nach Eferding gebracht wurden, da Wohnplätze frei waren. Quartierbetreiber ist das Rote Kreuz, die Zuteilung der Flüchtlinge erfolgt über das Land Oberösterreich.