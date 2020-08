Elternbeiträge werden für Sperrzeit gutgeschrieben

SPÖ-Familiensprecherin NAbg. Petra Wimmer übte Kritik, dass die Stadt Wels im Juli trotz der behördlichen Kindergartenschließung den Eltern die volle Gebühr verrechnet hatte. Sie verwies auf die Stadt Linz, wo eine unbürokratische Kulanzlösung möglich ist und die Juli-Elternbeiträge erlassen wurden und nur Elternbeiträge für tatsächliche Anwesenheitszeiten verrechnet wurden. "Anstatt die Elternbeiträge für Juli wie in Linz rückwirkend zu erlassen, betreibt man in Wels einen unnötigen bürokratischen Aufwand", kritisierte Wimmer. Die zuständige Referentin Margarete Josseck-Herdt (FP) hätte lediglich eine Subvention in Aussicht gestellt.

Bei der Stadt hat man darauf nun reagiert. Bei Kindern, die in der Kalenderwoche 28 (6. bis 10. Juli) nicht in den Krabbelstuben, Kindergärten (Nachmittagsbetreuung) oder Horten waren, werden die bereits bezahlten Gebühren gutgeschrieben. Für die Inanspruchnahme müssen betroffene Eltern bis Mittwoch, 30. September aber ein formloses Ansuchen per E-Mail (ki@wels.gv.at) oder per Post an die Dienststelle Kinderbetreuung (Stadtplatz 55, 4600 Wels) richten. "Die nun gefundene Vorgangsweise ist sowohl für die Eltern wie auch für die zuständigen Mitarbeiter ideal, da der bürokratische Aufwand durch die Gutschrift gering gehalten wird. Das ist eine faire Vorgangsweise für alle Betroffenen", so Stadträtin Josseck-Herdt.

Petra Wimmer sagt, es sei erfreulich, dass nach dem Einwand nun der Elternbeitrag für die Sperrzeit gutgeschrieben wird. "Diese Vorgangsweise ist aber alles andere als unbürokratisch, weder für die Eltern – die hoffentlich auch persönlich darüber informiert werden – noch für die Mitarbeiter der zuständigen Abteilung."