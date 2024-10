Elf genussvolle Kilometer in der "Mosthauptstadt"

Am Sonntag, 13. Oktober, werden bis zu 3000 Wanderer in St. Marienkirchen erwartet.

So viel Mostobst wie schon lange nicht mehr tragen die Bäume auf den Streuobstwiesen in St. Marienkirchen. Die knorrigen alten Bäume sind die prächtige Kulisse für die Weberbartl-Apfel-Wanderung, zu der am Sonntag rund 2000 bis 3000 Besucher erwartet werden. Die OÖNachrichten sind Medienpartner der beliebten Veranstaltung in der inoffiziellen "Mosthauptstadt" des Landes. Organisiert wird die Wanderung, die den Namen einer alten regionalen Apfelsorte trägt, wieder vom Naturpark Obst-Hügel-Land.

Genuss- und Erlebnisstationen

Die elf Stationen entlang der Strecke werden in erster Linie von den örtlichen Vereinen betrieben. Hier können sich die Wanderer ausreichend für die rund elf Kilometer lange Wanderung stärken, die als Rundweg in beiden Richtungen beschildert ist.

"Heuer haben wir eine neue Streckenführung von Leopoldsberg Richtung Lengau und über Eben zurück", sagt Rainer Silber, Geschäftsführer des Naturparks Obst-Hügel-Land. Er rät, sich ausreichend Zeit zu nehmen, denn es gibt wieder ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie mit Erlebnisstationen für die Kinder wie das beliebte Apfelsaftpressen. Heuer sind auch ein Pferdehof und ein Milchviehbetrieb dabei, die Einblick in ihre Arbeit geben. Kinder können sich außerdem auf einer Hüpfburg austoben oder sich schminken lassen.

Erstmals dabei sind Samareiner Künstler von "Art im Dorf". Der bekannte Jazzmusiker Klaus Dickbauer spielt um 13 und 15 Uhr ein Konzert. Bild: Eva Wahlmüller

Wetterhans, Hans Gessl, lädt gemeinsam mit zwei Musikerinnen zur "musikalischen Mostverkostung". Heuer erstmals dabei ist der Künstlerverein "Art im Dorf". Bei Familie Wimmer in Lengau kommt bei dieser Station neben der Kulinarik auch die Kunst nicht zu kurz. Die Künstlerinnen und Künstler präsentieren eine Auswahl ihrer Werke. Außerdem wird der bekannte Jazzmusiker Klaus Dickbauer (Vienna Art Orchestra) um 13 und 15 Uhr ein Konzert spielen, begleitet wird der gebürtige Welser und Wahlsamareiner am Piano von Werner Aschermayer.

Ebenfalls erstmals dabei ist Lebens.mittel.punkt Eferding, Efi, der beim Christlhumer in Lengau regionale Köstlichkeiten anbieten wird.

Gewinnspiel mit dem Mostdipf

Heuer gibt es auch wieder ein Gewinnspiel, durch das der OÖN-Mostdipf begleitet. Zu gewinnen gibt es Naturpark-Geschenkkörbe.

Für die Wanderer stehen im Ortszentrum ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Beim Mostspitz ist ein Infopoint des Naturparks, wo man den Wanderfolder erhält. Geöffnet hat auch das Mostmuseum und lädt zu einem Tag der offenen Tür.

Weitere Infos unter: www.obsthuegelland.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger