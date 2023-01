Eisstock-Staatsmeisterschaften in Marchtrenk

Die Eishalle in Marchtrenk ist wieder Zentrum des Stocksports.

Die Zielwettbewerbe im Eisstockschießen, die gleichzeitig die Staatsmeisterschaften aller Klassen Österreichs sind, beginnen am Samstag ab 7.30 Uhr in der Eishalle Marchtrenk. Um circa 12 Uhr werden zuerst die Herren beim Finaldurchgang die Staatsmeister ermitteln, am Sonntag folgen dann die Damen.

36 Starter aus acht Bundesländern werden in der Vorrunde in vier Gruppen ab 7.30 Uhr am Start sein. Wie immer sind die Salzburger mit Titelverteidiger Bernd Fischer und Thomas Fuchs (beide USC Abersee) sowie Anton Lugstein (Vize-Staatsmeister 2022) im Vorderfeld zu erwarten.

Matthias Taxacher (EV Angerberg) aus Tirol ist wie jedes Jahr einer der großen Titelanwärter. Er gewann Anfang Jänner mit 487 Punkten auch ganz klar die Tiroler Landesmeisterschaften. Für Oberösterreich geht Martin Scharrer (ESV Neustift), der die Landesmeisterschaft in Oberösterreich Anfang Dezember in Marchtrenk gewann, als heißer Kandidat ins Rennen.

30 Damen werden am Sonntag ab 7.30 Uhr in der Eishalle um den Titel kämpfen. Es kommt zum Aufeinandertreffen der aktuellen Weltmeisterin Verena Gotzler (ESV Neustift-Innermanzing, NÖ) gegen die Vize-Weltmeisterin Simone Steiner (ESV Union Vornholz, ST). Kandidatin für einen Finalplatz ist Oberösterreichs Landesmeisterin Gerlinde Gerstmayr (ASK Stocksport St. Valentin).

