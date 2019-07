Eisenhowerstraße: Geduld ist gefragt, Entscheidung frühestens Ende Oktober

"Die Politik muss eine strategische Linie vorgeben, Haltung zeigen." Diese Worte wählte Mitte April ein Mitarbeiter der Welser Stadtplanung im Gespräch mit den OÖNachrichten zur endlosen Geschichte über eine Öffnung der Einbahn Eisenhowerstraße.

Freilich ist auf politischer Ebene bislang noch nichts passiert. Verkehrsstadtrat Klaus Hoflehner (SPÖ) behauptet, dass auf Beamtenebene alle Prüfungen erledigt seien. Nun fehle nur noch die politische Akkordierung, ob das Projekt umgesetzt werde oder nicht. Hoflehner nimmt Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) und dessen Parteifreund, Verkehrslandesrat Günther Steinkellner, in die Pflicht.

"Noch sind Fachleute am Wort"

Das von Hoflehner gewünschte Gespräch habe bereits stattgefunden, erklärte gestern das Stadtoberhaupt auf Anfrage: "Noch sind die Fachleute am Wort. Sie müssen abklären, ob die Einbahn-Öffnung möglich ist. Die Entscheidung fällt frühestens Ende Oktober."

Landesrat Steinkellner sagt dazu: "Im Zuge der Machbarkeitsstudie gibt es noch ein paar Fragestellungen, die fachlich geklärt werden müssen. Es müssen Lösungen entwickelt werden, um den größtmöglichen Nutzen erzielen zu können."

Rabl ergänzt: "Es werden keine Bäume gefällt und keine Häuserzeilen abgerissen: Wenn die Einbahn-Öffnung nach Expertenaussagen nicht möglich ist, braucht es ohnehin keine politische Entscheidung mehr. Knackpunkte bleiben Römerwall- und Saunakreuzung."

Die Verkehrsplaner rechnen aufgrund ihrer Prognosen an beiden Knotenpunkten am Ost- und Westende der Eisenhowerstraße mit Staus zu den Stoßzeiten. Weil die Experten von einer weiteren Zunahme des Verkehrs in Wels ausgehen, würden die Staus in den nächsten Jahr noch größere Dimensionen erreichen.

Vorrang für Radfahrer?

Es gibt allerdings eine klare politische Ansage der Stadtregierung. Angesichts des Klimawandels will Wels auf andere Mobilitätsformen setzen. Rabl ließ jüngst bei der Präsentation der "Leitlinien für den Radverkehr" aufhorchen: "Wir wollen, dass in Wels – entgegen den Prognosen – der Autoverkehr in den nächsten Jahren nicht mehr zunimmt."

Ein erster Schritt in diese Richtung könnte bei der Eisenhowerstraße realisiert werden: Die Autofahrer fahren nur noch auf zwei Spuren Richtung Westen. Die frei gewordene dritte Spur bleibt ausschließlich Radlern vorbehalten.

