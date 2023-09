Eintauchen ins Farbenmeer

Die aussagestarken, farbenfrohen Werke des niederösterreichischen Künstlers waren bereits in Galerien auf der ganzen Welt – von den USA bis nach Japan – zu sehen. Bei der Vernissage der Ausstellung "Play of Colors" am Mittwoch, 13. September, ab 19.30 Uhr hält Ex-Vizebürgermeister Martin Stieger eine Laudatio. Die Begrüßung kommt von OÖN-Herausgeber Rudolf A. Cuturi, die Eröffnung von Michael Hag als Vorstand der Raiffeisenbank Wels. Die Ausstellung läuft bis Freitag, 13. Oktober.

