Einstimmige Beschlüsse für Welser Familien

Die Stadt Wels baut, wie berichtet, in der Pernauer Negrellistraße einen neuen Kindergarten. 4,2 Millionen Euro betragen die Gesamtkosten. Das Projekt mit sechs Kindergarten- und zwei Krabbelstubengruppen wurde am Dienstag im Gemeinderat einstimmig beschlossen. Eine spätere Erweiterung auf zehn Gruppen ist möglich. Baubeginn ist im Frühling, die Fertigstellung ist für 2021 geplant. Aus sechs Einreichungen ging die Delta-Gruppe bei einem geladenen Wettbewerb als Siegerin hervor.

Nach der Fertigstellung übersiedeln die Kinder aus dem Kindergarten Lessingstraße in die neue Einrichtung. Danach soll es in einem zweiten Schritt zum Abbruch und Neubau des bereits in die Jahre gekommenen Kindergartens Lessingstraße kommen. Geplant sind dort zwei Krabbelstuben- und mindestens vier Kindergartengruppen.

Das Traunufer für Fußgänger und Radfahrer noch attraktiver zu gestalten, ist das Ziel des neuen EU-geförderten Leader-Projekts "Traun(m)plätze". Die Wels-Land-Gemeinden entlang der Traun und die Stadt Wels setzen neue Erlebnis- und Erholungsangebote entlang des Flusses um. In Wels wird die bestehende BMX-Anlage mit einem überdachten Rastplatz, einem Kleinkinderspielplatz mit Sand- und Wasserelementen und einem Abenteuerspielplatz im Gehölz- und Böschungsbereich erweitert. Die dafür nötige neue Widmung wurde einstimmig beschlossen.

Ziel ist ein wetterfester Rastplatz mit vielseitigen Aktiv- und Spielmöglichkeiten. Durch die Lage am Traunradweg beziehungsweise Treppelweg sollte neben den Ortsansässigen auch genügend "Laufkundschaft" vorhanden sein. Die Kosten betragen 200.000 Euro.