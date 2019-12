Einsatz für Menschen in Not in Wels: Gymnasiasten schauen hin und helfen

Wie fühlt man sich beim Betteln um zwei Euro? Wie ist es, die eigene Hemmschwelle zu überwinden und in eine Wärmestube für Obdachlose zu gehen? Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen des WRG/ORG hatten bei einem Sozialprojekt der YoungCaritas unterschiedlichste Aufgaben zu bewältigen. Ziel dieser "City-Challenge" durch Wels war es, bei Kindern und Jugendlichen das Bewusstsein für Menschen in Not und für soziale Ungerechtigkeiten zu schärfen. Die Kinder baten auch einkaufende Menschen, von einer Liste mit genannten Lebensmitteln und Hygieneartikeln etwas aus dem Supermarkt mitzunehmen und für die Caritas zu spenden. Dabei kam ein Warenwert von 400 Euro zusammen.

Umgekehrter Adventkalender

"Inspiriert von der ,City-Challenge‘ entstand dann die Idee für einen umgekehrten Adventkalender. Jede Klasse sollte dazu an einem bestimmten Tag eine Bananenschachtel voll vorgegebener Dinge für eine Welser Sozialeinrichtung sammeln und anschließend bei dieser abliefern", erklären die Professorinnen Barbara Waldenberger und Elisabeth Schoberleitner.

Unter dem Motto "Gemeinsam können wir mehr bewegen" schleppten daraufhin Schülerinnen und Schüler aller Schulstufen Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs an und diskutierten darüber, was die jeweiligen Einrichtungen noch brauchen könnten. Bananenschachtel um Bananenschachtel wurde gefüllt und an Einrichtungen wie das Soziale Wohnservice, die Welser Sozialberatungsstelle, das Lerncafé oder die OÖ. Tafel gespendet. Überall wurden die Kinder und Jugendlichen freudig empfangen, und die Mitarbeiter bedankten sich für das soziale Engagement. Große Unterstützung für die Aktion gab es auch von den Religionslehrern und den jeweiligen Klassenvorständen.

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at