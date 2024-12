Einsam wacht der Notrufdisponent

WELS. Auch am Heiligen Abend ist die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Wels für die Bevölkerung da. In der stillsten Nacht des Jahres besetzt heuer Simon Pesendorfer die Nachrichtenzentrale, um Notrufe entgegenzunehmen. Gemeinsam mit einem Kollegen vom Bezirksnachrichtenzug Wels-Land ist er Ansprechpartner für 141.000 Einwohner. "Weil meine Lebensgefährtin im Gesundheitsbereich arbeitet und am 24. Dezember auch Dienst hat, war es für mich naheliegend, diese Funktion zu übernehmen. So können meine Kameraden das Weihnachtsfest mit ihren Familien feiern", sagt der 25-Jährige.

Damit seine Kollegen tatsächlich einen möglichst ruhigen Abend haben, appelliert Pesendorfer: "Bitte den Christbaum nie unbeaufsichtigt lassen, wenn die Kerzen angezündet sind. Der Baum kann innerhalb weniger Sekunden in Vollbrand stehen."

