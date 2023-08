Einfamilienhaus nach Brand in Partyraum unbewohnbar

Der 57-jährige Hausbesitzer hatte versucht, den Brand mit einem Feuerlöscher einzudämmen. Wegen der enormen Hitze und des massiven Rauchs scheiterte er jedoch. Als die alarmierte Feuerwehr gegen 9.35 Uhr bei dem Einfamilienhaus eintraf, stand der Partyraum im Keller bereits in Vollbrand. Mit vereinten Kräften - mehrere Atemschutztrupps standen im Einsatz - konnten die Feuerwehrleute den Brand unter Kontrolle bringen. Ein Sachverständiger wurde vom Landeskriminalamt hinzugezogen, um die Brandursache zu ermitteln. Das Wohnhaus sei derzeit unbewohnbar, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Es entstand erheblicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

