Einen Tag lang herrschte in Wels Narrenfreiheit

Krapfen, schrille Verkleidungen, bunte Umzüge, Zuckerl, die durch die Luft fliegen, und viele gut gelaunte Menschen – all das macht die fünfte Jahreszeit zu einer besonderen. In Wels wurde der Fasching nach 24 Jahren Pause am Samstag mit einem Paukenschlag wieder belebt. Mehr als 10.000 Besucher und 29 Gilden verwandelten die Innenstadt in ein Eldorado für Narren. Eine Veranstaltung, die monatelang vom Faschingsverein Schelmenrat zu Wels und dem Welser Stadtmarketing vorbereitet wurde.

Bildergalerie: Wels: Die Narren kehrten nach 24 Jahren zurück (Foto: VOLKER WEIHBOLD) Bild 1/38 Galerie ansehen

"Wir wollten nach so langer Zeit ein Statement setzen. Natürlich war das im Vorfeld mit viel Arbeit verbunden, aber am Ende hat sich die Mühe auf jeden Fall gelohnt", freut sich Anna Maria Wippl, Kanzlerin des Faschingsvereins Schelmenrat zu Wels. Sie selbst war mit dem Verein samt Herzogspaar Asteria I. und Klaus I. von Ovilava mit einem Wagen zum Thema Burg vertreten. Die Welser Stadtpolitiker haben sich ebenfalls am Umzug beteiligt – nicht wie im Vorfeld gerüchteweise vermutet als Straßenkehrer, sondern verkleidet zum Thema "Après-Ski".

Ihre „Durchlauchten“ Asteria I. (links) und Klaus I. von Ovilava Bild: Volker Weihbold

Auch Prinzen kamen in die Narrenhauptstadt Oberösterreichs. Bild: Volker Weihbold

Gefragt nach ihrem persönlichen Highlight muss die Kanzlerin nicht lange überlegen. "Das war der Moment, als wir in die Ringstraße eingebogen sind und die ganzen Menschen gesehen haben. So viele Besucher waren selbst verkleidet und die Kinder haben gestrahlt. Genau dafür lohnt sich die Mühe", sagt Wippl. Ihr und den Kolleginnen und Kollegen vom Verein sowie dem Stadtmarketing war es wichtig, das Brauchtum Fasching in Wels wieder zu beleben. "Wir wollen die Leute zum Lächeln bringen und für ein paar Stunden in eine andere Welt holen. Ich denke, das ist uns gelungen", freut sich Anna Maria Wippl.

29 Garden begeisterten die vielen Zuschauer mit tollen Kostümen sowie Tanz- und Turneinlagen. Bild: Volker Weihbold

Verhext wurde am Samstag zum Glück niemand. Bild: Volker Weihbold

Rundum zufrieden ist auch Peter Jungreithmair, Geschäftsführer des Stadtmarketings: "Wir haben gezeigt, dass der Fasching in Wels lebt. Es ist uns auch gelungen, die regionale Gastronomie in die Veranstaltung einzubinden. Davon habe ich mich selbst überzeugt." Beeindruckt hat Jungreithmair – genau wie Wippl – die Ringstraße. "Auf circa 800 Metern standen die Besucher beiderseits in mehreren Reihen. Das war ein eindrucksvolles Bild."

Mitunter gab es in der Innenstadt auch gruslige Gestalten zu sehen. Bild: Volker Weihbold

Die nächsten Wochen wollen der Verein und das Stadtmarketing nutzen, um zu evaluieren. Dann soll auch die Entscheidung fallen, wann es den nächsten Faschingsumzug in Wels geben wird. "Noch wissen wir nicht genau, in welchem Intervall das Fest stattfinden soll. Fest steht aber, dass es dieses Format auch weiterhin geben wird."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Elisabeth Ertl Lokalredakteurin Innviertel Elisabeth Ertl