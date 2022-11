Eine Stickersammeljagd auf den Spuren der Welser Stadtgeschichte

Noch ist das Jubiläumsjahr nicht vorbei: In Wels jährte sich heuer zum 800. Mal die Verleihung des Stadtrechts. Passend dazu hat die Stadt Wels mehrere Produkte gestaltet, die noch bis zum Jahresende erhältlich sind.

Ein veritables Sammelfieber hat das Stickeralbum "Einst und Jetzt" ausgelöst. Aufgrund des großen Andrangs wurde der Zeitraum fürs Abholen der Sticker bei zahlreichen Einrichtungen der Stadt und bei verschiedenen Partnern verlängert.

Das Album selbst ist – außer im Stadttheater Greif – an allen Ausgabestellen erhältlich. Das Heft bietet zahlreiche Informationen zur Geschichte von Wels – von der Römerstadt über das Mittelalter bis zum Jetzt. Doch Achtung: Es reicht nicht, sich an einem Ort einen Stapel von Stickern abzuholen.

Denn bestimmte Pickerl sind nur an einigen Stationen erhältlich: bei der Wels Info am Stadtplatz, im Welldorado, im Welios und beim Tiergartenbuffet. Auch die Hauptstelle der Stadtbücherei und die beiden Stadtmuseen Burg und Minoriten müssen abgeklappert werden – ein perfekter Anlass also für ausgedehnte Spaziergänge durch die Bezirkshauptstadt. Wer alle Sticker beisammenhat, kann schließlich das Rätsel lösen, das im Album versteckt ist, und so den Abholort des Geheimstickers herausfinden. Wer auch diesen in seinem Heft hat, kann sich einen Stempel abholen und damit an einem Gewinnspiel mit zahlreichen Preisen teilnehmen.

Doch nicht nur zu Fuß und mit Stickern lässt sich Wels erkunden: Zum Jubiläum wurde auch eine Sonderedition des Brettspielklassikers "DKT" ("Das kaufmännische Talent") aufgelegt. Zu kaufen sind dort nicht, wie im herkömmlichen Spiel, deutsche Großstädte. Stattdessen gewinnt, wer sich bekannte Welser Straßenzüge und Wahrzeichen sichern kann. Auch ein "Zwillingspaar"-Spiel mit verschiedenen Ansichten aus Wels wird angeboten – passend zur nahenden Weihnachtszeit, die viele Familien für Spieleabende nutzen.

Jubiläumssouvenirs

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Souvenirs wie einen Sonder-Null-Euro-Schein, der einen Kupferstich mit einer Stadtansicht des Künstlers Matthäus Merian aus dem Jahr 1649 zeigt. Für Sammler gibt es Gedenkmedaillen aus Silber. Auch eine Tasse und einen Bierkrug gibt es zu erstehen. Die Souvenirs sind im Stadtmuseum Minoriten, das am 15. November wieder öffnet, sowie in der Wels Info am Stadtplatz erhältlich.