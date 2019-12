Die beliebte Landkrimi-Reihe wird heute mit "Das dunkle Paradies" um 20.15 Uhr in ORF 1 fortgesetzt. Stefanie Reinsperger (Postenkommandantin Franziska Heilmayr) und Manuel Rubey (Kriminalbeamter Martin Merana) gehen dabei zum zweiten Mal auf Verbrecherjagd. Sie müssen den Mord an einem Edel-Callgirl in einem Nobelhotel in Zell am See aufklären. Das Drehbuch dazu hat die in Aschach an der Donau aufgewachsene Autorin Sarah Wassermair geschrieben.