Eine mobile Küche für St. Pius

So geschehen am Caritas-Standort St. Pius in Steegen. Denn dort wurde die Betriebsküche erneuert. Um täglich 300 Bewohner und Mitarbeiter trotzdem verköstigen zu können, hat das Landesfeuerwehrkommando seine mobile Containerküche fünf Monate lang kostenlos zur Verfügung gestellt. Für Küchenchef Christof Wolfschluckner war die Arbeit anfangs ungewöhnlich: "Statt 100 plötzlich 10 Quadratmeter zur Verfügung zu haben, ist natürlich eine Herausforderung."

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.