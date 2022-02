"Eine meiner wichtigsten Eigenschaften ist Geduld"

Seit bald 100 Tagen bekleidet der selbständige Baumeister Hannes Moser (VP) in Lambach das Bürgermeisteramt. "Ich hätte nicht geglaubt, dass es mir so viel Spaß macht", sagt der 49-Jährige. Im Interview verrät er auch, was ihn bisher am meisten beschäftigte und wie weit er bei Gemeindekooperationen gehen würde.