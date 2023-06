Eine Klangwolke über Grieskirchen

Die Stadtkapelle lud zur großen Eröffnung des Hauses der Musik, in dem Landesmusikschule, Stadtkapelle und Männergesangsverein ihre Heimat haben, und 41 Musikvereine feierten mit. 32 Kapellen stellten sich den Augen der Wertungsrichter und lieferten ausgezeichnete Leistungen bei ihren Marschmusikbewertungen ab. Großen Anklang fanden die beiden Showeinlagen der Trachtenkapelle Pötting und des Musikvereins Altenhof am Sonntag. Vielfältigen Hörgenuss boten auch die Lehrer und Schüler der Landesmusikschule zum Auftakt am Freitag.

