Der Biohof Achleitner war 1998 mit seinen Biokisten für Private und Unternehmen Pionier in Österreich. 25 Jahre später beliefert der Eferdinger Betrieb, in dem rund 170 Mitarbeiter beschäftigt sind, wöchentlich mehr als 10.000 Haushalte mit frischem Obst und Gemüse und bietet ein großes Sortiment an Biolebensmitteln im Frischmarkt an.