Eine heiße Aktie: 21-jähriger Börsenexperte aus Eferding in der Spiegel-Bestsellerliste

Bereits mit 13 Jahren interessierte sich der Eferdinger Noah Leidinger für Wertpapiere und investierte in seine erste Aktie. Nach der Matura am Gymnasium Dachsberg und seinem Zivildienst und Hilfseinsatz in den Roma-Vierteln in Sofia ging er zum Online-Medienhaus OMR in Hamburg. Dort übernahm er einen Aktien-Podcast, der täglich Zehntausende Menschen erreicht. Daraus ist nun das erste Buch des 21-Jährigen entstanden, das er mit seinem Kollegen Florian Adomeit mit dem Titel "Ohne Aktien Wird Schwer" veröffentlicht hat. Das Sachbuch ist vergangene Woche gleich auf Platz zwei in der Spiegel-Bestsellerliste für Sachbücher eingestiegen.

OÖN: Wie kam es dazu, dass Sie sich bereits mit 13 Jahren für den Aktienmarkt zu interessieren begannen?

Florian Adomeit: Das war zufällig, ich habe damals auf YouTube viele Fitnessvideos geschaut, bei denen es um Muskelaufbau ging. Einige dieser YouTuber haben dann angefangen, Business- und Unternehmercontent zu machen, einer hat auch einen Aktienkanal betrieben. So bin ich reingerutscht, das hat mich fasziniert. Ich habe dann selbst in Facebook-Gruppen Analysen veröffentlicht und eine eigene Website gemacht.

Sie erreichen mit Ihrem Podcast "Ohne Aktien Wird Schwer" jeden Monat Zehntausende Hörer, jetzt folgte das Buch, wen wollen Sie erreichen?

Ziel ist vor allem, das Thema Aktien jungen Menschen zugänglich zu machen und Leute zu erreichen, die sich bisher nicht interessiert haben. Durch das Buch hoffen wir auch auf neue Zielgruppen, die nicht so podcastaffin sind.

Ist das Buch auch für Anfänger geeignet?

Ja, wir fangen mit den Basics an – was ist die Börse, was ist eine Aktie, was macht Sinn, was nicht –, wir gehen aber auch tief in das Analysethema und Bewertungsmethoden, die große Investmentbanken nutzen, hinein. Der Ansatz des Buches ist es, über echte Firmen wie Apple, die jeder kennt und zu denen jeder Bezug hat, die Börse verstehen zu lernen. Über Einzelaktien kann man viel über Wirtschaft lernen und man hat auch beruflich einen Mehrwert, weil man versteht, wie Unternehmen denken und wie Wachstum in der Wirtschaft funktioniert.

Waren Sie von Ihrem Erfolg selbst überrascht, nachdem Sie gleich auf Platz zwei in der Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen sind?

Durch die große Reichweite unseres Podcasts waren wir zuversichtlich, dass wir auf die Liste kommen, Platz zwei haben wir aber nicht erwartet, das freut uns natürlich sehr.

Haben Sie selbst bereits Lehrgeld gezahlt und auf das falsche Pferd gesetzt?

Ich investiere größtenteils passiv in ETFs (börsengehandelte Fonds), ich mache aber auch Einzelinvestments. Meine erste Einzelaktie war vom Chemie- und Pharmakonzert Bayer. Sie hat bisher nie wieder das Level erreicht, das sie damals gehabt hat, es war aber nur ein kleines Investment.

Was raten Sie Anfängern, die angesichts der niedrigen Zinsen in Aktien investieren wollen?

Es ist ratsam, mit kleinen Beträgen zu beginnen. Man muss sich psychologisch erst daran gewöhnen, dass der Wert des eigenen Geldes jeden Tag schwankt.

"Ohne Aktien Wird Schwer – Einzelaktien finden und verstehen in 25 Beispielen: Warum ETFs nicht immer die beste Lösung sind und wie Du die richtige Aktie findest": Das Buch von Noah Leidinger und Florian Adomeit ist im Econ Verlag erschienen.

