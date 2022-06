Eine Fachmesse, die die Lebensqualität erhöhen kann

"Inklusive Bildung ist ein wesentlicher Grundstein unserer Gesellschaft", sagt David Burger, Geschäftsführer der NeuroBildung, vor der am morgigen Mittwoch (9 Uhr) in Wels beginnenden Messe Integra, bei der bis Freitag – präsentiert von den OÖNachrichten – zahlreiche Tipps, Infos und Neuerungen für Pflegefachkräfte und vor allem pflegende Angehörige präsentiert werden. Bei den Fortbildungsmöglichkeiten, insgesamt werden 30 Vorträge und 25 Workshops angeboten, werden verschiedenste Schwerpunkte gesetzt: von Schlaganfall und Demenz über den Zusammenhang zwischen Gehirn, Bewegung und Ernährung bis zu Selbsterfahrungsberichten von Betroffenen.

"Ob als Patienten, Pflegekräfte oder pflegende Angehörige – der Pflegealltag betrifft immer mehr Menschen. Umso wichtiger ist es, dass wir mit der Integra, der einzigen österreichischen Fachmesse, ein Zeichen in diese Richtung setzen", betont Messedirektor Robert Schneider: "Bei der Messe werden viele technische Innovationen präsentiert, die den Pflegealltag erleichtern und so die Lebensqualität von Patienten und Pflegern verbessern können."

Dafür gibt es sogar einen eigenen Start-up-Bereich, in dem Innovationen vorgestellt werden. Darunter ist Memocorby, ein digitales, multisensorisches Therapietool zum Wiedererlernen der Sprache nach einem Schlaganfall und für das Gedächtnistraining zur Demenzprävention und Demenztherapie. Wobei Besucher nicht nur Präsentationen erleben, sondern in gewissen Bereichen die Neuerungen auch selbst ausprobieren können. Etwa im Rollstuhl- und Gehhilfenparcours, in dem man die Produkte der Aussteller testen und auf Praktikabilität (etwa wie man Gehsteigkanten oder steile Anstiege überwindet) überprüfen kann.

Auch in der Sportzone kann man nicht nur zusehen, wie etwa Para-Taekwondo, Rollstuhl-Tennis oder Para-Dance präsentiert werden, sondern Besucher können auch einige neue Sportarten selbst ausprobieren.

Mehr Infos zur Messe samt Vortrags- und Workshopprogramm gibt es auf www.messe-wels.at