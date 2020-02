Der Exekutive in den drei Bezirken macht seit Jahresbeginn eine Einbruchserie zu schaffen. In zwei Monaten wurden in Wels-Land 20 Einfamilienhäuser aufgebrochen, in Eferding und Grieskirchen gab es 22 Einbrüche, dort waren es im Vergleichszeitraum des Vorjahres nur zehn.