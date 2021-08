Einbrecher flüchtete  Polizei bittet um Hinweise

Mindestens ein unbekannter Täter verschaffte sich am Dienstag gegen 17 Uhr Zutritt zu den Wohnräumlichkeiten eines 61-Jährigen in der Gemeinde Krenglbach. In der Küche wurde der Einbrecher allerdings vom Hauseigentümer auf frischer Tat ertappt. Der 61-Jährige versuchte den Täter festzuhalten, allerdings gelang diesem die Flucht. Er dürfte wohl in das Fahrzeug eines wartenden Komplizen gestiegen sein.

Der Täter dürfte ungefähr 30 Jahre alt, korpulent und 170 cm groß gewesen sein. Außerdem trug er einen dünnen Schnauzbart und hatte slawische Züge.