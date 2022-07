Einbrecher ertappt und festgenommen

Der 22-Jährige soll gegen 5.30 Uhr im Innenhof eines Bauernhofes gesehen worden sein. Die Polizei fahndete sofort nach dem Mann und konnte ihn in der Nähe sichten. Der Rumäne aus Wels flüchtete nach Polizeiangaben jedoch in ein Maisfeld. "Mehrere Streifen umstellten in der Folge das Maisfeld und ein eingesetzter Diensthund nahm die Fährte des Verdächtigen auf", hieß es in einer Presseaussendung am Freitagvormittag. Der Beschuldigte wurde später bei der Kreuzung Negrellistraße mit dem Haidlweg gestellt und vorübergehend festgenommen. Er zeigte sich geständig, Beute hatte er noch keine erlangt.