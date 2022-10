Die Öffnung der Einbahn in der Roseggerstraße wurde bereits 2020 im Welser Amtsblatt angekündigt, allerdings bis heute nicht umgesetzt. Anrainer stemmten sich damals gegen die Pläne, die OÖN haben berichtet. Jetzt wird politisch zumindest eine Lösung für den Radverkehr mit einem Radweg in Richtung Süden wieder diskutiert. Mobilitätsstadtrat Stefan Ganzert (SP) kündigte diesen Plan bei der Übergabe der Fahrradpetition "G’Rad jetzt" von Welser Schulen an.