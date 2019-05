Einbahn Roseggerstraße ist zumindest bald Geschichte

Unglaublich, aber wahr: 2006 beschloss der Gemeinderat, die Einbahn Roseggerstraße zu öffnen. Umgesetzt wurde der Beschluss bisher nicht. Seit die Polizei 2008 in die Roseggerstraße ihr Wachzimmer bezogen hat, parken Streifenwagen auf der vorgesehenen Fahrspur nach Süden.

Mitte 2019 übersiedelt die Polizei ins Greif-Gebäude. "Dann wird uns nichts mehr darin hindern, diese Einbahn zu öffnen", sagte Verkehrsstadtrat Klaus Hoflehner (SPÖ) gestern vor der Presse.

Bei der Öffnung der Einbahn Eisenhowerstraße hatte er mit Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) und Planungsstadtrat Peter Lehner (ÖVP) weniger gute Nachrichten. Was sind die Hürden, weil noch immer nichts entschieden ist? Die Fachleute prüften, ob Richtung Osten für Autos eine Fahrspur und für Radler an der Südseite ein Weg realisiert werden können. Ihre Prognosen reichen bis 2035. Die Experten rechnen in Wels mit einer Verkehrszunahme von zwei bis zweieinhalb Prozent pro Jahr – mit den absehbaren Folgen.

Selbst wenn Römerwall- und Saunakreuzung auf den Stand der Technik gebracht werden, gäbe es vor allem in den Abendverkehrsspitzen Staus. Wird nichts verändert, fahren dann statt 12.900 Fahrzeuge (2018) täglich 15.200 (2035). Mit einer Öffnung würde die Frequenz von 20.400 auf 24.100 (2035) steigen. Auf Höhe der SCW fuhren im Vorjahr täglich 21.200 Fahrzeuge auf der B1.

Nun lieferten die Experten sieben Ideen, um den Verkehrskollaps zu verhindern: vom Abtragen von Gebäuden, das die Politiker ebenso ablehnen wie das Fällen der Alleebäume, bis zur Nutzung eines Fahrstreifens ausnahmslos für Radfahrer. Darüber muss nun mit dem Land verhandelt werden, in dessen Kompetenz die Eisenhowerstraße als B1 fällt.

Einig sind sich die drei Parteien, dass unter Federführung des Landes dringend ein Gesamtverkehrskonzept für den Großraum Wels erstellt werden soll. (müf)

