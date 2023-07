Ein Wunderkind im Schlachthof

Am Sonntag ist Lage, der als einer der vielversprechendsten und stilprägenden Musiker seines Genres gilt, ab 20 Uhr im Schlachthof in Wels auf. Mit seinem langjährigen Partner, dem Kontrabassisten Jorge Roeder, wechselt er zwischen Jazz, frühem Rock, Surf, Bluegrass und Flamenco. Es ist das einzige Konzert Lages in Österreich im Zuge seiner Europatournee. Karten gibt es bei Moden Neugebauer und unter kupfticket.com

